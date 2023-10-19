Аудитория GigaChat достигла 1 млн пользователей

Разработчики Сбера представили первую модель GigaChat нового поколения, сообщает пресс-служба Сбера. За счет изменения подхода к обучению значительно улучшились практически все умения модели, от сокращения текстов и ответов на вопросы до генерации идей.
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