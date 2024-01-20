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Этот таинственный мир

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Населяли ли доисторические люди Антарктиду?

Населяли ли доисторические люди Антарктиду?

Ученые уверены, что никто не населял Антарктиду до тех пор, пока в XX веке не были построены первые исследовательские станции, но вероятность гораздо более раннего появления человека в тех краях остается.

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