Населяли ли доисторические люди Антарктиду?

Ученые уверены, что никто не населял Антарктиду до тех пор, пока в XX веке не были построены первые исследовательские станции, но вероятность гораздо более раннего появления человека в тех краях остается.
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