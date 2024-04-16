Откуда мне знать, что я не единственное сознательное существо во Вселенной?

В бескрайних просторах Вселенной человечество исстари задавалось извечным вопросом: одиноки ли мы? Размышления на эту тему порождают одну из самых фундаментальных философских теорий – солипсизм, утверждающий, что существование нашего разума является единственной доступной нам достоверностью.
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