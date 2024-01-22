Любой политик, чьё наследие спустя сто лет с момента смерти вызывает такой неподдельный интерес и столько дискуссий, мог бы считать свою жизнь удавшейся.
Ленин, как часть истории
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Не следует оченять на 100% то, что делали тогда - это было противодействие идеологических догм. Нужно понять - а будет ли у нас такое противодействие дальше? И тогла - развалится Россия или нет.
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13 час.
Аудрюс
Россию можем развалить только мы сами, а когда идут попытки из вне, то тогда наш народ только сплачивается! Сегодня делается все, чтобы разобщить народ. В том числе и очерняя деяния наших предков! Надо понять наконец-то, что это наша история, а мы наследники своих предков... И эту историю не переделать ни изменить! И наша обязанность гордится наследием наших предков и исправлять ошибки, которые были допущены ранее...
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12 час.
Игорь Кузнецов
Согласен. При том, что надо " исправлять ошибки, которые были допущены ранее" или, хотя бы, их не повторять.
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8 час.
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