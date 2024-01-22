Ленин, как часть истории

Не следует оченять на 100% то, что делали тогда - это было противодействие идеологических догм. Нужно понять - а будет ли у нас такое противодействие дальше? И тогла - развалится Россия или нет.

Аудрюс

Россию можем развалить только мы сами, а когда идут попытки из вне, то тогда наш народ только сплачивается! Сегодня делается все, чтобы разобщить народ. В том числе и очерняя деяния наших предков! Надо понять наконец-то, что это наша история, а мы наследники своих предков... И эту историю не переделать ни изменить! И наша обязанность гордится наследием наших предков и исправлять ошибки, которые были допущены ранее...