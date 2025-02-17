В Русском музее откроется выставка художника Александра Дейнека

Мастер в своих работах воспевает подвиг советского народа в Великой Отечественной войне Выставка Александра Дейнеки, воспевшего подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, открывается в объявленный указом президента России Владимира Путина Год защитника Отечества, в преддверии Дня защитника Отечества.