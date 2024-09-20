📷⚡️Боевая часть массой 4,5 т является ключевым отличием перспективной северокорейской оперативно-тактической БР "Хвасон-11да-4,5", один из прототипов которой был испытан сутками ранее в КНДР.
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📷⚡️Боевая часть массой 4,5 т является ключевым отличием перспективной северокорейской оперативно-тактической БР "Хвасон-11да-4,5", один из прототипов которой был испытан сутками ранее в КНДР.