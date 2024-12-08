В Волгоградской области названы победители конкурса «Лучший по профессии», где состязались 85 сотрудников 47 предприятий.
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В Волгоградской области названы победители конкурса «Лучший по профессии», где состязались 85 сотрудников 47 предприятий.