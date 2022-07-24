Папа римський Франциск (архівне фото) Папа Франциск хотів би відвідати Україну, щоб спробувати покласти край війні В даний час понтифік здійснює поїздку по Канаді Папа римський Франциск у неділю прибув до Канади, щоб розпочати п'ятиденну поїздку, мета якої – вибачитися від імені Римо-католицької церкви за жорстоке поводження з дітьми корінних народів у школах-інтернатах, які […] Сообщение Папа Франциск хотів би відвідати Україну, щоб спробувати покласти край війні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.