БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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От армейского склада к батарее: последний участок подвоза в 1944–1945 годах

От армейского склада к батарее: последний участок подвоза в 1944–1945 годах

В предыдущей статье цикла (От головной станции к армии: автомобильный подвоз в наступлениях 1944–1945 годов) мы довели груз от головной станции до армии и получили единицу автомобильного подвоза: тонну, которую исправная колонна успела выдать до следующего боя.

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