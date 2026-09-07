От армейского склада к батарее: последний участок подвоза в 1944–1945 годах

В предыдущей статье цикла (От головной станции к армии: автомобильный подвоз в наступлениях 1944–1945 годов) мы довели груз от головной станции до армии и получили единицу автомобильного подвоза: тонну, которую исправная колонна успела выдать до следующего боя.
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