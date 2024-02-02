GS Group: российский рынок планшетов за 2023 год рухнул на 27%

В 2023 году поставки планшетов в Россию сократились на 27% по сравнению с прошлым годом. Практически все лидеры рынка потеряли в продажах с 2022 года, один из явных аутсайдеров – Samsung, его продажи просели на 91%.
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