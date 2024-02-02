Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed Red
    то, что оборона выдержала это и есть успех? Успех это когда враг бежит.Путин: успех в бо...
  • Надежда Rudi
    Надо же - одна бабенка испортила всю инфраструктуру!В Свердловской об...
  • Olga Andreadi (Андреади)
    наверно ее тщедушное тело вызвало в нем жалостьБывший боксер Вал...

GS Group: российский рынок планшетов за 2023 год рухнул на 27%

GS Group: российский рынок планшетов за 2023 год рухнул на 27%

В 2023 году поставки планшетов в Россию сократились на 27% по сравнению с прошлым годом. Практически все лидеры рынка потеряли в продажах с 2022 года, один из явных аутсайдеров – Samsung, его продажи просели на 91%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх