Минобороны РФ: штурмовики Су-25 нанесли удар неуправляемыми ракетами по подразделениям ВСУ

Полет прошел в штатном режиме Штурмовики Су-25 ВКС России ударили по подразделениям украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства обороны России.
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