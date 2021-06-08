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Губернатор Денис Паслер принял участие в обсуждении стратегии развития ОГУ

Губернатор Денис Паслер принял участие в обсуждении стратегии развития ОГУ

В программе будут участвовать не менее ста вузов по всей стране. Каждому университету ежегодно будет предоставляться базовый грант в размере 100 млн рублей на проекты, обеспечивающие научно-технологическое и социально-экономическое развитие региона.

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