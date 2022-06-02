Западное информагентство: Вашингтон намерен продать Киеву ударные БПЛА MQ-1C Gray Eagle

Администрация Байдена продолжает накачивать Украину все новыми видами вооружения. Западное информагентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванный источник, что Вашингтон собирается продать Киеву не менее четырех ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle, оснащенных ракетами класса воздух-поверхность Hellfire с полуактивной лазерной системой … .