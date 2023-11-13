Бизнес-омбудсмен Хабаровского края принял участие в заседании Комитета по автомобильным перевозкам краевого совета по предпринимательству

Вопросы развития общественного транспорта и реализации поручений Президента РФ по итогам заседания Президиума Госсовета РФ обсудили на заседании Комитета по автомобильным перевозкам краевого совета по предпринимательству.
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