МОК не будет вручать олимпийцам из РФ перешедшие им награды

Это связано с отстранением ОКР.фото: wikipedia.org/Gzzz/CC BY-SA 4.0--> Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается заниматься вручением медалей, которые должны перейти российским спортсменам после пересмотра результатов прошедших Игр.
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