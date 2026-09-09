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Царьград

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В Ростове-на-Дону с 29 сентября вводят ограничения для транспорта до 2027 года

В Ростове-на-Дону с 29 сентября вводят ограничения для транспорта до 2027 года

В Ростове-на-Дону с 29 сентября вступают в силу временные ограничения для транспорта и пешеходов. Причины — дорожные работы и капитальный ремонт здания.

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