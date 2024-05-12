Экспедиция к предкам. Самая главная «солнечная ладья» и её устройство

Фараон Снофру положил начало «Золотому веку пирамид» четвертой династии и строительству судов из кедровой древесины , но именно его сын Хуфу построил Великую пирамиду в Гизе и похоронил там, по крайней мере, две такие ладьи.
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