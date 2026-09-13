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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» обыграл «Болонью» после 3 поражений подряд. Команда Аллегри ранее уступила «Арсеналу», «Интеру» и «Комо»

« Наполи » одержал домашнюю победу над «Болоньей» с минимальным счетом в матче 4-го тура чемпионата Италии .

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