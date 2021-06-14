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Британские учёные назвали ухудшение зрения, раздражительность и неуверенность в себе признаками деменции

Британские учёные назвали ухудшение зрения, раздражительность и неуверенность в себе признаками деменции

СМИ со ссылкой на данные британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера сообщили, что на проявление деменции в раннем возрасте могут указывать пять симптомов.

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