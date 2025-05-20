Фельдшер с Сахалина выиграл 1 млрд и 200 рублей в "Русское лото"

О своем выигрыше он узнал, когда собирался на работу Фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев стал победителем новогоднего розыгрыша "Русского лото" и выиграл крупнейший в истории российских государственных лотерей приз – 1 млрд и 200 рублей, сообщает РИА Новости.