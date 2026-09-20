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The Eurasia Daily news agency

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FT: " Ukraine no longer has a steel industry". Will we believe it?

FT: " Ukraine no longer has a steel industry". Will we believe it?

In Ukraine, the vast majority of steel industry facilities have been affected. This is reported by the Financial Times with reference to the chief of staff of the General Director of "Metinvest" holding, Alexander Vodoviz.

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