"Марш-бросок" Лукашенко закончит СВО. Гениальный ход Путина, о котором никто не догадался - на границе появилась элитная группировка

Ратник Ратник Давно пора. В плен берут ЛЮДЕЙ. А укропитеки давно не люди.... ВСЕ!

АТ Александр Теплов Чтобы иметь выход к морю Белоруссии нужно шевелиться. А боязнь,что НАТО начнет действовать не нужно. НАТО действует в Белоруссии с начала попытки переворота .