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"Марш-бросок" Лукашенко закончит СВО. Гениальный ход Путина, о котором никто не догадался - на границе появилась элитная группировка

"Марш-бросок" Лукашенко закончит СВО. Гениальный ход Путина, о котором никто не догадался - на границе появилась элитная группировка

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Комментарии
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Ратник Ратник
Давно пора. В плен берут ЛЮДЕЙ. А укропитеки давно не люди.... ВСЕ!
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АТ
Александр Теплов
Чтобы иметь выход к морю Белоруссии нужно шевелиться. А боязнь,что НАТО начнет действовать не нужно.  НАТО действует в Белоруссии с начала попытки переворота .
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10 час.
ВК
Валерий Каплун
Поживем, увидим, если будет на что смотреть
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44 мин.

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