Вышла версия Innostage PAM 1.7.0 с расширенными возможностями управления доступом

Ключевым нововведением версии 1.7.0 стала доработка работы с RDP-подключениями: внедрён портал выбора ресурсов для клиентских подключений, реализована поддержка VRF (Virtual Routing and Forwarding) и протокола Kerberos для RDP Web и RDP Client.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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