Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

352 подписчика

Вышла версия Innostage PAM 1.7.0 с расширенными возможностями управления доступом

Вышла версия Innostage PAM 1.7.0 с расширенными возможностями управления доступом

Ключевым нововведением версии 1.7.0 стала доработка работы с RDP-подключениями: внедрён портал выбора ресурсов для клиентских подключений, реализована поддержка VRF (Virtual Routing and Forwarding) и протокола Kerberos для RDP Web и RDP Client.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии