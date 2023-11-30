Чиновники извинились перед россиянкой за срубленную на ее участке ель

Глава Ашинского района Челябинской области Вадим Сергеев провел встречу с местной жительницей Еленой Шалдиной, у которой муниципальные службы срубили огромную ель на участке, а затем установили ее на городской площади .
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