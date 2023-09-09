Пашинян - следующий Зеленский Россия отправила в Армению 12 тысяч бойцов ЧВК «Вагнера» для осуществления госпереворота — армянские ТГ-каналы.
Армения на грани новой войны. И переворота?
Комментарии
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ЮК
Юрий Кондрацкий
Чего то задолбали все эти великие народы. Армян в России кто силой держит и угнетает? Кто мешает жить армянам в Ереване? Такая великая страна как Россия не должна позволять, чтобы на неё все тявкали... надо сразу сапогам по морде... тогда и вякать перестанут...
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1 час.
Борис Виленский
Крохотное государство, крохотные мозги, крохотное мышление.
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51 мин.
Поля Русс
НЕ ДАЙ БОГ!!!ХОХЛЯТСКИХ И МИГРАНТСКИХ БЕГУНОВ ХВАТАЕТ
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14 мин.
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