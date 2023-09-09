Армения на грани новой войны. И переворота?

ЮК

Юрий Кондрацкий

Чего то задолбали все эти великие народы. Армян в России кто силой держит и угнетает? Кто мешает жить армянам в Ереване? Такая великая страна как Россия не должна позволять, чтобы на неё все тявкали... надо сразу сапогам по морде... тогда и вякать перестанут...