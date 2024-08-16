Депутат Госдумы Милонов предложил разработать школьную форму в стиле императорской России

Соответствующее обращение он уже направил министру просвещения России.Депутат Государственной Думы России, зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, предложил одеть школьников в форму, выполненную в стилистике императорской России.