Вертикальные леса, зеркальные мечети и небоскребы-кольца: 8 архитектурных чудес

Сегодня речь пойдет о восьми удивительных архитектурных проектах со всего мира: от иранского мавзолея, отделанного тысячами зеркал, до небоскребов с ломаной геометрией и настоящего леса, выращенного прямо на фасаде жилого дома.
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