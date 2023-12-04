Суд отказался арестовывать счета корейских банков по просьбе МТС-банка

Арбитражный суд Москвы отказал МТС-банку в удовлетворении ходатайств о принятии обеспечительных мер по его искам к двум корейским банкам — Kookmin Bank и KEB Hana Bank, следует из данных, опубликованных в картотеке арбитражных дел.
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