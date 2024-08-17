Разъяснения по закону о деанонимизации блогеров. Какие данные я должен передать в Роскомнадзор?Если у вас более 10 тысяч подписчиков на одной платформе, вам нужно передать:- ФИО (фамилия, имя, отчество),- Контактные данные (телефон, email),- Информацию о канале (например, название и URL).
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