Зеленский сообщил о серьезных повреждениях объектов "Нафтогаза"

Владимир Зеленский сообщил о значительных повреждениях объектов "Нафтогаз" в результате взрывов. В своем Telegram-канале президент Украины сообщил о попаданиях, однако не уточнил точное местоположение поврежденных объектов.
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