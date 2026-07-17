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Царьград

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Зеленский сообщил о серьезных повреждениях объектов "Нафтогаза"

Зеленский сообщил о серьезных повреждениях объектов "Нафтогаза"

Владимир Зеленский сообщил о значительных повреждениях объектов "Нафтогаз" в результате взрывов. В своем Telegram-канале президент Украины сообщил о попаданиях, однако не уточнил точное местоположение поврежденных объектов.

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