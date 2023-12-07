Старинная знаменитость комета Галлея приближается к самой удалённой точке от Солнца

В эти выходные знаменитая комета Галлея достигнет афелия — самой удалённой точки от Солнца. В субботу, 9 декабря, в морозной внешней области Солнечной системы комета 1P/Галлея достигнет важной стадии в своём 75-летнем путешествии по Солнечной системе.
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