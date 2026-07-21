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Чилич расстался с тренером, с которым работал с 2020 года

86-я ракетка мира Марин Чилич объявил о прекращении сотрудничества с тренером Вилимом Вишаком. Они работали вместе с 2020 года.

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