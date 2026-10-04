США могут ввести вторичные санкции против партнеров РФ в октябре

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что 18 октября Вашингтон может ввести вторичные санкции против торговых партнеров России.
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