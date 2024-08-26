Как узнать ваш солнечный и лунный знаки зодиака и разгадать код судьбы

Знак Солнца отвечает за эго человека, а знак Луны — за его внутренний мир. Те, кто сталкивается с астрологией, читая гороскопы, часто могли заметить, что прогнозы не сходятся или написаны словно не про него.
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