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Собчак засветилась в пустом ресторане на острове

Собчак засветилась в пустом ресторане на острове

По словам самой Ксении Собчак она любит постоянно быть в центре внимания. Являясь завсегдатаем крупных фестивалей, премий, селебрити уже не первый год снимает авторские телепередачи, берет интервью у звезд.

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