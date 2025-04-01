На злые дела: как мошенники обманывают россиян под предлогом благотворительности

Мошенники используют благотворительность для обмана россиян, предупреждают эксперты. По данным МВД, злоумышленники запускают сборы средств на «лечение» больных людей или организуют преступные схемы, связанные с крупными ЧП, прогремевшими на всю страну.
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