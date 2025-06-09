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Петербургский дневник

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Депутат Якубовский: тарифы ЖКХ в регионах индексируют в среднем на 11,9 процента

Депутат Якубовский: тарифы ЖКХ в регионах индексируют в среднем на 11,9 процента

Это обусловлено необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры Плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9% произойдет в России с 1 июля, при этом процент будет отличаться в зависимости от региона, рассказал РИА Новости член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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Вадим Кузнецов
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