Галицкий жестко высказался об «особом пути России»: «Мы ничем не лучше других!»

Интересное мнение!Сергей Галицкий — один из самых ярких людей российского футбола. Сейчас владелец «Краснодара» крайне редко дает большие интервью, хотя раньше регулярно радовал болельщиков и журналистов интересными высказываниями и необычным взглядом на привычные вещи.
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