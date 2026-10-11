Галицкий жестко высказался об «особом пути России»: «Мы ничем не лучше других!»

Интересное мнение!Сергей Галицкий — один из самых ярких людей российского футбола. Сейчас владелец «Краснодара» крайне редко дает большие интервью, хотя раньше регулярно радовал болельщиков и журналистов интересными высказываниями и необычным взглядом на привычные вещи.