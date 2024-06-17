Конец "санаторию": Жизнь остальных террористов после бунта в СИЗО станет "невыносимой". ФСИН ответит на острые вопросы

Бунт в СИЗО-1 и террористический захват заложников привёл к тому, что военкоры и политологи засыпали власти России неудобными вопросами, наиболее острыми из которых оказались – откуда у боевиков ножи и запрещённые флаги? Почему они сидели в одной камере? Как они могли готовить теракт так долго и при этом незаметно? ГУ ФСИН проводит внутренне расследование и готовит ответ.
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