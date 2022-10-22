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Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных

Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам.

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