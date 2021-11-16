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Советник главы офиса Зеленского: У Украины есть девять оборонительных сценариев

Советник главы офиса Зеленского: У Украины есть девять оборонительных сценариев

После того, как генсек НАТО Столтенберг не смог толком ответить, сколько близко от границ Украины «концентрирует свои войска Россия», ему в этом плане решили «помочь» из Киева.

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