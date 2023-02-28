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Крымский Красноперекопск и четыре села остались без воды из-за аварии

Крымский Красноперекопск и четыре села остались без воды из-за аварии

Еще одна авария произошла на магистральном водоводе в Крыму, в результате без водоснабжения остались жители города Красноперекопска и четырех сел района, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства информации республики Крым.

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