Простые аргументы для Татьяны Навки

Дилетант о политике Какая-то странная у меня предновогодняя неделя. Мне постоянно подносят какие-то сюрпризы! Сначала меня удивил Дмитрий Песков, который, занимая должность не просто важную, а принципиально важную, поскольку именно он отвечает на вопросы и озвучивает позицию первого лица государства, бросается в объятия своих странных друзей.