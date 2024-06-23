Собрание региональной организации «Дети войны» прошло в Подмосковье

Собрание региональной организации «Дети войны» прошло в Московском областном отделении КПРФ. Открыл и вел мероприятие председатель МОО ООО «Дети войны», секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов.
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