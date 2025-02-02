Траты Молдавии на закупку электроэнергии оценили

В январе 2025 года Молдавия потратила на закупку электроэнергии для страны более 56 миллионов евро. Траты постсоветского государства оценила компания Energocom на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).