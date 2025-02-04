SCMP: китаец обнаружил, что бывшая владелица его дома 7 лет скрывалась в подвале

Жительница Китая семь лет тайно жила в подвале дома, который продала. Новые владельцы узнали об этом, когда во время уборки обнаружили тайную дверь на цокольный этаж, заявила газета South China Morning Post (SCMP).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии