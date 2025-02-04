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SCMP: китаец обнаружил, что бывшая владелица его дома 7 лет скрывалась в подвале

SCMP: китаец обнаружил, что бывшая владелица его дома 7 лет скрывалась в подвале

Жительница Китая семь лет тайно жила в подвале дома, который продала. Новые владельцы узнали об этом, когда во время уборки обнаружили тайную дверь на цокольный этаж, заявила газета South China Morning Post (SCMP).

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