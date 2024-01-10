«Доктор Преображенский» против «Лады Голд»: две телепремьеры разделили зрителей

За минувший год федеральные сериалы и проекты стриминговых платформ стали еще дальше друг от друга. Несмотря на то что хиты стриминга тоже попадают в эфир, а праймтаймовые сериалы доступны по подписке, снимаются эти проекты по разным лекалам и для разной аудитории.