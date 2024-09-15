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Культуромания

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Christie’s представит на аукционе работы революционного художника Франсуа-Ксавье Лаланна

Christie’s представит на аукционе работы революционного художника Франсуа-Ксавье Лаланна

Christie’s представил предстоящий аукцион «Скульптор: Коллекция Дороти Лаланн», представляющая исключительную подборку работ революционного французского художника Франсуа-Ксавье Лаланна (1927-2008) из коллекции его дочери Доротеи Лаланн.

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