Christie’s представит на аукционе работы революционного художника Франсуа-Ксавье Лаланна

Christie’s представил предстоящий аукцион «Скульптор: Коллекция Дороти Лаланн», представляющая исключительную подборку работ революционного французского художника Франсуа-Ксавье Лаланна (1927-2008) из коллекции его дочери Доротеи Лаланн.
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