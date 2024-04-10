JOV: яркая деталь на картине Рубенса заставила зрителей смотреть в нужную точку

Американские ученые из Нью-Йоркского технологического института разгадали уловку фламандского художника Питера Пауля Рубенса, которой он воспользовался при создании картины "Падение Человека, Адам и Ева" в 1629 году.
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