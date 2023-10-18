В Россию приехали седан Livan S6 Pro и кроссовер Livan X6 Pro

В Россию приехали седан Livan S6 Pro и кроссовер Livan X6 ProКомпания Livan, входящая в концерн Geely, показала две новые модели для российского рынка: к приподнятому хэтчбеку X3 Pro присоединились седан Livan S6 Pro и кроссовер Livan X6 Pro.